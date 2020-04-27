الهند: اغتصاب جماعي لامرأة عزلت داخل مدرسة بسبب كورونا

فتحت الشرطة الهندية، أمس الأحد، تحقيقا في مزاعم بتعرض امرأة لاغتصاب جماعي في مدرسة بولاية راجاستان الصحراوية، بعد عزلها بمفردها ليلة واحدة في إطار إجراءات العزل العام المطبقة في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا .

ووفق سكاي نيوز، فإن الحادث وقع في الأسبوع الماضي عندما طلبت الضحية، التي تعمل بأجر يومي توفير مأوى لها في مركز للشرطة، بعد أن سارت عدة كيلومترات ضلت خلالها الطريق إلى قريتها.

وبسبب عدم وجود مركز عزل وفرت لها الشرطة المأوى في مبنى مدرسة خلال الليل، حيث زعمت أن ثلاثة رجال اغتصبوها.

وقال بارث شارما نائب قائد الشرطة في منطقة ساوال مادهوبور في ولاية راجاستان، والذي يتولى التحقيق في القضية: "تم إلقاء القبض على الرجال الثلاثة الذين اغتصبوا المرأة داخل المدرسة يوم 23 أبريل وإيداعهم السجن".

وذكرت الضحية للشرطة، أنها كانت تسير منذ أيام من ساوال مادهوبور قبل أن تصل إلى القرية التي تعرضت فيها للاغتصاب.

وقال شارما إن المرأة أُرسلت إلى منشأة محلية للعزل الصحي لفحصها خشية إصابتها بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا، مضيفاً أنه تم وقف ضابط صغير بتهمة الإهمال في هذه الواقعة.

وتشير البيانات الاتحادية إلى أن حادث اغتصاب يقع كل 20 دقيقة في المتوسط في الهند على الرغم من القوانين الصارمة المعمول بها في البلاد.

ودفعت إجراءات الإغلاق العام التي أعلنها رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الشهر الماضي من أجل احتواء تفشي الفيروس عشرات الآلاف ممن فقدوا وظائفهم في المدن إلى السير أياما للوصول إلى قراهم. وكثير منهم الآن في مراكز عزل مكتظة حيث تحاول السطات التغلب على الأزمة الصحية.

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وأعلنت الهند التي يسكنها 1.3 مليار نسمة عن 26496 حالة إصابة بكورونا و824 حالة وفاة.

انتشرت في الآونة الأخيرة كمامات للوجه صنعت من جلد الثعابين في الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بشأن الإقدام على هذه الخطوة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال بريان وود، مالك شركة "All American Gator" لصناعة منتجات من جلود الثعابين: "سيتعين على الناس تغطية وجوههم هذه الأيام، ولسوء الحظ، قد يستمر الوضع لفترة أطول مما كنا نتخيل".

وأضاف مالك الشركة التي تتخذ من ولاية فلوريدا مقرا لها: "بعض الناس يريدون الظهور بأزياء مميزة حتى خلال فترة تفشي الوباء، لذلك أريد أن أقدم لهم خيارات"، وفق ما نقل موقع "يو إس نيوز" الأميركي.

والكمامات الجديدة مصنوعة من جلد ثعبان يسمى "الثعبان البورمي"، وهو نوع من الثعابين المعروفة بشراستها في الغابات التي تنتشر فيها.

ويقول الخبراء إن قناع الوجه المصنوع من جلد الثعبان لا يوفر حماية مقارنة مع الكمامات العادية الأخرى، لكن سعره يفوق بالطبع أسعار الكمامات الأخرى.

وبينما يؤكد الخبراء أن تصميم الكمامات بمثل هذه المواد قد يكون غير صحي على الإطلاق، يقول وود إنه يجري محادثات مع موردي فلاتر ويفكر في استخدام القماش في الأقنعة الجلدية التي ينتجها، لتوفير مزيد من الوقاية.

وأوضح وود أن بعض الأقنعة قد تأتي مع نظام ترشيح، مثل القناع الطبي N95 ، الذي يمنع الجسيمات الصغيرة جدا المحمولة جوا من الدخول إلى الجهاز التنفسي للإنسان، ويستخدمه العاملون في القطاع الطبي حاليا.