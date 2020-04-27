هل يموت الناس من فيروس كورونا أم يموت الناس من الجوع - الخبير احسان بوحليقة يوضح

قال الخبير الاقتصادي السعودي احسان بوحليقة خلال لقاء مع برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية": "إن الوضع الاقتصاد العالمي في وضع انكماش حالياً وفي حال استمراره سيصبح كساداً"، مطالبا بوحليقة المملكة السعودية أو أي دولة أخرى بالتوازن الاقتصادي والصحة في التعامل مع فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأضاف بوحليقة أن هناك تخوف حول مدة استمرار الحظر . وتابع: “لابد من إيجاد حل لآن قضية التباعد الاجتماعي يمكن أن تكون مقبولة حاليا لكنها غير قابلة للاستدامة “.

ورد على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر مقدم البرنامج حول ” توقعه هل يموت الناس من الفيروس أو يموت الناس من الجوع؟!! ؟” قائلا: الحديث الأكثر هو أنه يمكن التضحية بالاقتصاد من أجل حياة الناس، ولكن يمكن أن يموت الاقتصاد ولن يتم الحفاظ على حياة الناس أيضاً.”

وأشار إلى ضرورة اتباع الدول مسألة التوازن بين الاقتصاد والصحة في التعامل مع أزمة فيروس “كورونا” المُستجد، من خلال إعادة الاقتصاد مع تنفيذ بعض الإجراءات مثل الفحوصات السريعة والسماح للعمل بالأشخاص الخالين من المرض فقط، وكذلك الاستثمار بشكل كبير في معدات الحماية مثل القفازات والمعقمات وغيرها.

وإحسان علي بوحليقة اقتصادي سعودي، ولدّ في دمشق في العام 1956 ميلادية وترعرع في الأحساء شرق المملكة العربية السعودية حيث أكمل دراسته الثانوية وانتقل منها لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ثم لجامعة وسكانسن في الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراساته العليا. له العديد من المؤلفات والبحوث في مجال النمذجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في نظم اتخاذ ومساندة القرار ومعالجة البيانات الضخمة Big data ونماذج المحاكاة المرتكزة للفرد.

وفي ذات السياق، أعلنت السلطات السعودية تخفيف حظر التجوال في أنحاء البلاد مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجوال على مدار الساعة في مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها للحد من تفشي فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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كما أبرمت السعودية اتفاقا مع الصين لإجراء تسعة ملايين اختبار للكشف عن الفيروس. وسجلت السعودية حتى الآن 17522 حالة إصابة بفيروس كورونا و139 حالة وفاة.

وهذه هي أعلى حصيلة في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي سجلت معا ما يقرب من 46 ألف إصابة و258 حالة وفاة.

في سياق متصل، أعلنت السلطات السعودية استمرار حظر الطيران الدولي والمحلي حتى إشعار آخر باستثناء حالات الطوارئ، وفقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية.

كما يستمر حظر التنقل بالحافلات العامة، وسيارات الأجرة مع استمرار العاملين في القطاع الحكومي في العمل من المنزل.

وسجل عدد حالات الإصابة بالفيروس الوبائي في السعودية ارتفاعا بواقع 1223 حالة جديدة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 17522 حالة.