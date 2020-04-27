ملخص أحدث الحلقة الثالثة من "شاهد عيان"‎ - بسمة تذهب لطبيب نفسي بسبب "الكوابيس"

تعرض لكم وكالة سوا الإخبارية الحلقة الثالثة من مسلسل "شاهد عيان" للفنان حسن الرداد، حيث شهدت أحداث الحلقة الثالثة بأن ليلى التي تقوم بدورها الفنانة بسمة لم تقتل أحد ولكنه كان كابوس وتذهب إلى طبيب نفسي وتتحدث معه حول أن الكوابيس تعود لها من جديد.

وتتحدث ليلى مع الطبيب النفسي عن علاقتها بأختها ندى التي قتلت وتقول لها أنها في طفولتها لم تكن قريبة منها ولكن في الكبر أصبحت لها كل شيء لكن أخر فترة شعرت بأنها كانت بعيدة عنها وفي نهاية الحلقة يذهب شخص يدعى أنه طبيب نفسي اسمه مجدى وأنه يعالج عمر زوج أختها ويخبرها بأن أختها قتلت بسبب زوجها عمر وأنه يشعر بتأنيب الضمير ويعتقد أنها لم تموت وتتصل ليلى بعمر الذي ينكر لها معرفته بهذا الشخص ويؤكد لها أن ندى شقيقتها على قيد الحياة ويتصل عمر بصديقه راجح ليحاول الوصول إلى ليلي لتكتشف حقيقة أن شقيقتها على قيد الحياة.

"شاهد عيان" بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم هنا شيحا ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبد القادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين و إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.