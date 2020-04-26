مشاهدة وطن ع وتر 2020 الحلقة 3 الثالثة عبر رؤيا كوميدي بطولة عماد فراجين

تواصل قناة رؤيا كوميدي الأردنية يوم الأحد في عرض مسلسل وطن ع وتر 2020 الحلقة 3 الثالثة من خلال منصاتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، بطولة الممثل الكوميدي عماد فراجين مع عدد من النجوم الأردنيين والفلسطينيين.

وحملت الحلقة الثانية من مسلسل وطن ع وتر اسم جبر في الخدمة، إذ أدى فيها عماد فراجين عددا من الأدوار التي قدمها للجمهور بشكل كوميدي ومضحك للغاية، أثناء خدمته في المرور أو تعامله مع أهل خطيبته.

وطن ع وتر 2020 الحلقة 3 الثالثة اضغط هنا

ويبدأ جبر عمله كشرطي سير، ويأخذ أوامره العسكرية بعدم التعرف على أحد من أهله، فيسجنهم جميعاً، إذ يأتي له أولا والده ثم والدته وخاله لكن ينفذ التعليمات بشكل غير مفهوم ويضعهم جميعا في الحبس.

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بداية القصة تتم عندما يتم قبول عماد فراجين للعمل كشرطي في المرور ويذهب لوداع والده ووالدته وأخيه الأصغر، لكنهم جميعا لا يرحبوا فيه ويدعونه إلى عدم العودة، على الرغم من انها ليست خدمة عسكرية كما يظن.

ويتوجه جبر إلى الخدمة في شرطة المرور لكن ينسى هاتفه في البيت، بعد ان يتلقى التعليمات من اللواء المسؤول هناك بألا يتعرف على أحد من اهله، ثم يأتي له والده ويرفض أن يتعرض عليه ويجلب له أمه وخاله معه ثم يسجنهم.

وفي قصة اخرى خلال الحلقة الثانية من مسلسل وطن ع وتر تستعرض واقع الشاب قبل الخطبة وكيفية تعامله مع اهل خطيبته ثم كيف تختلف الامور بعد اتمام الخطبة ويصبح الشاب ملازما لمنزلهم على مدار ساعات الليل والنهار.

وحققت حلقة جبر في الخدمة العسكرية عبر قناة رؤيا في يوتيوب أكثر من 700 ألف مشاهدة في أقل من يوم واحد، علما أنه يمكن ضبط القناة على التردد 11957 في نايل سات، والتردد 12398 في عربسات.