اليك طريقة تحضير طبق السمبوسك بشهر رمضان

تقدم لكم وكالة سوا الاخباري اليوم الاحد 26 أبريل 2020، طريقة عمل السمبوسك بكافة أنواعها في رمضان وتتعدّد حشواته، فمنه ما يتم حشوه بالخضار المسلوقة والدجاج المفروم المُتبل، أو الّلحم المفروم، والجبنة بكافة أنواعها، والسمبوسك عبارة عن عجينة رقيقة وهي متوفرة في جميع المتاجر بتكلفة بسيطة، كما يمكن إعدادها منزلياً، وسنذكر طريقة تحضيرها في هذا المقال.

تحضير عجينة السمبوسك

المكوّنات: كوبان من الدقيق الأبيض. كوب من الماء. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة. طريقة التحضير يوضع الماء في قدر عميق، ثم يضاف إليه الملح والزيت النباتي.

يوضع القدر على النار حتى يغلي الماء ثم تتم إضافة الدقيق ويرفع القدر عن النار، وتُحرّك المكوّنات بالملعقة جيّداً. يُترك الخليط جانباً حتى يبرد تماماً، ثم يتم فركه باليدين حتى يتم الحصول على عجينة وتترك لخمس عشرة دقيقة لترتاح.

يُرش القليل من الدقيق على سطح رخامي وتُفرد العجين بعصا الفرد حتى يتم الحصول على عجينة رقيقة جداً.

تُقطع العجين بشكلٍ طولي ليتم حشوها. تجهز الحشوة المطلوبة. تُحشى حبّات السمبوسك وتُغلق جيّداً.

يُوضع الزيت النباتي في قدر على نار عالية ويترك ليسخن جيّداً ثم تُقلى حبات السمبوسك حتى تكتسب اللون الذهبي وتقدم ساخنة.

حشوات مختلفة للسمبوسك:

حشوة اللحم بالخضار المكوّنات:

مئتان وخمسون غراماً من اللحم المفروم.

بصلة صغيرة الحجم، مفرومة فرماً ناعماً. فصان من الثوم المهروسان.

جزرة كبيرة الحجم، مقطعة لمكعبات صغيرة ومسلوقة، أو مبشورة.

ربع كوب من البازيلاء المسلوقة.

حبتان من الطماطم مقطعتان لمكعبات صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من: الفلفل الأسود، وبهارات الطبخ، وهال مطحون، وقرفة، وملح، وزنجبيل بودرة.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

يوضع الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة ويترك ليسخن، ثم يُضاف البصل ويقلب حتى يصبح طرياً.

يضاف الثوم واللحم المفروم ويترك على نار هادئة ويُحرك ثم تُضاف باقي مكوّنات الحشو وتترك إلى أن تنضج اللحمة، ثم تُرفع المقلاة عن النار.

حشوة الجبنة

المكوّنات: أربع ملاعق كبيرة من جبنة البارميزان المبشورة.

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أربع ملاعق كبيرة من جبنة الموزاريلا المبشورة. أربع ملاعق كبيرة من جبنة القشقوان المبشورة.

ملعقتان كبيرتان من الجبنة المالحة.

طريقة التحضير: تخلط جميع أنواع الأجبان في طبق وتحشى عجينة السمبوسك بكمية مناسبة من الجينة وتغلق جيداً ثم تُقلى.

حشوة الخضراوات

المكوّنات:

حبة من البطاطا، مُقطّعة إلى قطعة صغيرة.

نصف كوب من البازلاء.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل، المبشور.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

بصلة صغيرة الحجم مفرومة فرماً ناعماً.

فصان من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الخضراء.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

طريقة التحضير:

يُوضع الزيت على النار ثم تضاف البطاطا المُقطّعة إلى مُكعّبات صغيرة وتُقلب مدة دقيقتين.

تُضاف باقي الخضروات ثم ربع كوب من الماء. يرش الملح والفلفل الأسود والبهارات، ويُترك الخليط حتى ينضج على نار متوسطة.

نصائح:

ننخل الدقيق جيّداً حتى نتأكد من خلو العجين من الكتل غير المرغوب بها.

من الممكن مضاعفة مكوّنات العجين حسب الحاجة، فإذا أرادت ربة المنزل مُضاعفة المكوّنات فما عليها إلّا أن تزيد الضعف لكل مُكوّن.