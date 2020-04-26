سبب وفاة الشاعر الغنائي ميدو زاهر

قالت وسائل اعلام عربية اليوم الأحد ان الشاعر الغنائي ميدو زاهر توفى ، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية ، الأمر الذي شكل صدمة لكل المتابعين في الوسط الثقافي والفني .

وحاز ميدو زاهر على شهرة خاصة بعد تعاونه مع فريق "بلاك تيما" و"مسار إجباري" والمطربة مريم صالح.

ميدو زهير حازت كلماته على شهرة واسعة، خاصة في تعاونه مع فريقى "بلاك تيما" و"مسار إجباري" و"بركة باند" والمطربة مريم صالح، كما تعاون ميدو زاهر مع فريقة "وسط البلد" في أغنية "عانقيني".

ومن أشهر ما كتب ميدو زاهر قصيدة "أزرق" التي ألقاها أحمد حلمي في أحد مشاهد مسلسل "الجماعة"، و"باب الدنيا".

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وغنى الفنان محمد محيي من كلماته أغنية ملقتش فيكي حل التي غنتها إيضا فرقة "بلاك تيما".

وعبرت الفنانة دينا الوديدي عن حزنها الشديد لرحيل الشاعر الغنائي ميدو زهير، والذي غادر عالمنا منذ قليل.

وكتبت دينا عبر حسابها على "فيسبوك": "البقاء لله توفي اليوم الشاعر المتفرد والكبير ميدو زهير صاحب أشهر أغاني ألبوم تدور وترجع، وغيرها من الأغنيات: حزن الجنوب - في بلاد العجايب - يحدثني الشجر - تدور وترجع. نرجو له الرحمة من الله".