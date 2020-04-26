"رد فعل الريس عزيز" شاهد الحلقة الثانية من مسلسل النهاية - رمضان 2020

تخللت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف العديد من الأحداث الممتعة، وذلك بعد أن شهدت الحلقة الأولى نهاية درامية مشوقة بعد أن علم الريس عزيز بما تفعله صباح أو ما تنوي تنفيذه، وذلك بعدما وصل إلى المقر التي تقوم فيه بتنفيذ الروبوت الخاص بها، أيضا ماذا سوف يفعل زين مع المشروع الذي قام بتنفيذه وهل ستعلم الشركة بتنفيذه للمكعب؟.

وشهدت كذلك الحلقة الأولى من المسلسل باستعراض شكل حياة البشر بعد 100 عام وبالتحديد في عام 2120، حيث ستكون كل الأشياء والأجهزة متاحة باللمس فقط، كما شهدت الحلقة قيام الفنانة ناهد السباعي زوجة الفنان يوسف الشريف في المسلسل بتشغيل الغسالة في المنزل باللمس أيضا، وكذلك شهدت الحلقة حوار بين المهندس زين ورئيسه في العمل عبر شاشة في المنزل للحديث عن بحث تم تقديمه من المهندس زين.

كما شهدت الحلقة الأولى من مسلسل النهاية قيام المهندس زين بتعليم مجموعة من الأطفال في القدس الشريف بطريقة لا يعلمها أحد لأن ذلك يعتبر مخالف للقوانين التي تحكم البلاد في ذلك الوقت، كما شهدت الحلقة قيام صباح التي تمثل شخصيتها الفنانة سحر الصايغ بالاعتداء بالضرب على الريس عزيز الذي يمثل شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل بعد أن قام بمراقبتها ودخول منزلها لمعرفة ما تقوم به في الداخل.

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قامت قناة ON بتحديد توقيت عرض مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف ليكون يوميًا في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، في حين تتم الإعادة في الثانية صباحا، وإعادة أخرى في الثانية مساءً. بتوقيت مصر