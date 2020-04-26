تراند اليوم : باريس هيلتون عارية الصدر خلال جلسة تصوير مثيرة

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تعد وريثة سلسلة فنادق هيلتون "باريس هيلتون" واحدة من اكثر نجمات هوليوود جاذبية وهي تدرك هذا الأمر كما أنها ساهمت في نجاح العديد من المشاهير منهم كيم كارداشيان.
وخلال مقابلة لها مع مجلة Rollacoaster خضعت نجمة الواقع لجلسة تصوير خاصة بالمجلة حيث ظهرت فيها بملابس مثيرة ولانجوري أسود، كما ظهرت عارية الصدر في لقطة من ضمن المجموعة.
وكشفت باريس خلال حديثها أن الفضل يعود إليها في إنشاء هذا النوع الجديد الكامل من المشاهير فقالت: "كنت متقدّمة على الجميع في وقتي وأنا مبتكرة لهذا النوع من النجاح والشهرة، فأنا التي كنت أضع السابقة وخلقت نوعاً جديداً تماماً من المشاهير وأعتقد أن ذلك كان بداية كل شيء".
وتابعت قولها: "الكثير من الأشياء التي كنت أرتديها في ذلك الوقت لم يكن أحد يرتديها ولم يكن لدي مصفف شعر أيضاً، لقد قمت بكل تسريحات الشعر بنفسي".
أما حول أحد أفضل أعمالها بالنسبة لها فقالت: "أحببت مارلين مانسون وأحب لم الشمل مع نيكول ريتشي، لقد طلبوا مني القيام بذلك لكن جدول أعمالي مجنون للغاية لدرجة أني لا أعرف أين أجد الوقت".
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