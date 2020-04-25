شاهد: الحلقة الأولى1 من برنامج إحسان من المستقبل لأحمد الشقيري – فيروس كورونا

بثت يوم أمس الجمعة 24 أبريل 2020 قناة أم بي سي برنامج إحسان من المستقبل للإعلامي السعودي أحمد الشقيري بعد غياب أثر من 5 سنوات، حيث عرضت الحلقة الاولى عن كيفية بيع الحيوانات في الصين.

ينتظر الجميع عرض برنامج أحمد الشقيري ويعد من أهم الأعمال التي يقدمها في رمضان بالمملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يعرض البرنامج قبل أذان المغرب في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية والسادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وفلسطين والإعادة تكون في اليوم الموالي في الصباح .

أعلنت كافة القنوات السعودية والتي منها MBC الاولي عن نقل برنامج احسان من المستقبل لأحمد الشقيري ، وقالت ايضا ان القناة الناقلة الحصري لها في البرنامج والتي ستذاع من خلال شاشة رمضان ، كما أنه سيتم الاعلان عن جميع التفاصيل التي منها احداث وتوقيت عرض برنامج احسان من المستقبل.

وفي وقت سابق، قال الشقيري في أولى حلقات الموسم الأخير من برنامج “خواطر “،أن قرار توقف البرنامج، وإعلان خواطر 11 الموسم الأخير، جاء بناءاً على رغبته الشخصية، نافيا وجود أي ضغوطات من أي جهة، أو ما تردد عن ضعف الإنتاج وقلة الأموال .

Advertisements

وأشار في الحلقة الأولى إلى أنه سيناقش خلال الموسم الأخير أكثر المشاكل التي تواجه البشرية، ليس فقط من خلال خبراته في المواسم السابقة ولكن أيضا من خلال استفتاء أجراه في معظم الدول العربية والأجنبية على أهن هذه المشاكل التي تعاني منها البشرية، مع تقديم بعض الحلول لها .

ونوه الشقيري إلى أنه سافر في هذا الموسم دول جديدة، منها ” السودان، وعمان ” التي أشار إلى أنها نموذج إيجابي لدولة عربية نجحت في خلق بيئة إيجابية من التعايش بين المذاهب المختلفة بدون طائفية .

وعرض الشقيري أيضا مقتطفات من المواسم السابقة، مع مختارات من الموسم الحالي كعرض تشويقي .

وأعرب الداعية الشاب أن هذا الموسم هو خلاصة المواسم السابقة التي حرص فيها على تقديم المشاكل والحلول، وعرض ايجابيات وسلبيات بعض دول العالم للاستفادة منهم، لافتا إلى حرصه طوال الوقت على تقديم المعلومة المفيدة بطريقة مسلية

وبداية الشقيري في مجال الإعلام تعود إلى عام 2002 عبر البرنامج التلفازي يلا شباب والذي شارك في تقديمه مع عدد من الشبان وتناول فيه قضايا الشباب بأسلوب استطاعوا جذب هذه الفئة من الجمهور، وفي الأعوام التالية شارك الشقيري في برنامج رحلة مع الشيخ حمزة يوسف الذي عرض على شاشة قناة إم بي سي والذي كانت فكرته مرافقة مجموعة من الشبان للداعية الأميركي حمزة يوسف في مواقع مختلفة من بينها الولايات المتحدة.