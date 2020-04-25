تراند اليوم : سما المصري منهارة لحظة القاء القبض عليها – صور

فجر الجمعة، ألقي القبض على الراقصة المصرية سما المصري التي ضربت بعرض الحائط كل العادات والتقاليد المصرية وروجت لجسدها على مدار سنوات. أما تفاصيل إلقاء القبض عليها فعلى الرايط أدناه.

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بعض المواقع المصرية تناقلت صورة لسما، وقيل إنها من لحظة القاء القبض عليها فجرًا، وظهرت منهارة وباكية، بينما ظهرت في صورة أخرى “الكلبشات” بيدها.

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لا نعلم مدى حقيقة هذه الصورة، لكن على سما بعد الخروج من السجن وانتهاء التحقيق معها، أن تعود إلى رشدها وتنشر الصور التي تليق بسيدة مصرية بعيدًا عن الإغراء والإثارة.