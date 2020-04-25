ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "النهاية" رمضان 2020 - يوسف الشريف

نعرض لكم متابعي وكالة سوا، أحداث جميع حلقات مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف، والتي تم بدء الحلقة الأولى اليوم في أول أيام شهر رمضان المبارك.

منذ قليل تم عرض الحلقة الاولى مسلسل النهاية عبر تردد قناة ON E الفضائية، حيث أن القناة حاصلة على حقوق عرض المسلسل حصريا، ودارت احداثها في مرحلة متقدمة من الزمن، حيث تم استعراض الحياة البشرية على كوكب الارض بعد قرن من الان والتي ستشهد تطور تكنولوجي هائل، حيث يتم تشغيل كافة الاجهزة باللمس.

وشهدت الحلقة الأولى الكثير من الإثارة والغموض وبعض الألغاز التي لم يفهم معناها البعض ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة استكمال لتلك الأحداث وفهم أكثر للمسلسل الذي يدور حول حلقات متصلة ببعضها، وهو ما يجعل المشاهد يتابع جميع الحلقات حتى يفهم اللغز المقصود من المسلسل.

ويعد هذا المسلسل هو العمل الدرامي الاول للنجم يوسف الشريف بعد غياب عن الشاشة الفضية الصغيرة استمر لمدة 3 مواسم متصلة، وتدور احداث المسلسل في عام 2120 حول مهندس برمجى واتصالات يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلى مستنسخ منه، كما سيكون هناك حرب بسبب نقص الموارد.

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ويعتبر مسلسل النهاية من المسلسلات التي يكون بطلها الفنان يوسف الشريف, وقد تم الإعلان عن المسلسل من خلال البرومو وهذا من خلال عرضه على قناة on tv حيث يوجد عليها مواقيت عرض المسلسل، وهو مسلسل تدور أحداثه حول قصة مختلفة يمكن أن تجمع بين الإثارة والخيال العلمي, فهي من المسلسلات التي تكون حديثة على الدراما المصرية.

ويتوقع أن يحتل مسلسل النهاية تريند البحث على مستوى العالم العربي بعد أن استطاع برومو المسلسل أن يخطف أنظار المشاهدين محققا نسبة مشاهدة ضخمة خلال وقت قياسي، المسلسل فكرة وبطولة النجم المميز يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ، واخراج ياسر سامي، ويعد مسلسل النهاية أول مسلسل عربي يعتمد على الخيال العلمي.