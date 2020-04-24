وطن ع وتر 2020 الحلقة 1 الأولى عبر قناة رؤيا - عماد فراجين (شاهد)

تعرض قناة رؤيا كوميدي الأردنية اليوم الجمعة الحلقة 1 الأولى من مسلسل وطن ع وتر 2020 للفنان الفلسطيني القدير عماد فراجين ومعه نخبة من النجوم الذين ظهروا معه في الجزء الثاني بشهر رمضان المنصرم.

ومن المقرر أن يحمل الموسم الجديد من مسلسل وطن ع وتر ذات الطابع في العام المنصرم، إذ أنه مسلسل تلفزيوني ساخر يقوده النجم عماد فراجين برفقة الممثلة منال العوض، يتعامل مع المشاكل الأجتماعيه بطريقة فكاهية. مشاهدة باقي الحلقات اضغط هنا.

أما عماد عبد الله فراجين، فهو ممثل كوميدي جسد العديد من الأدوار المهمة من خلال مسلسلات ومسرحيات فلسطينية قدم فيها القضية الفلسطينية بشكل كوميدي ساخر، ومن أبرز أعماله الفنية مسلسل وطن ع وتر بجميع أجزائه.، والأرامل وقصص تحت الاحتلال.

Advertisements

وتعرض قناة رؤيا كوميدي حلقة واحدة يوميا خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بعد الإفطار مباشرة، ثم توردها عبر منصاتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك والموقع الرسمي أيضا.

ويعتبر وطن ع وتر المسلسل الأبرز على الصعيد الاردني والفلسطيني العام المنقضي إلى جانب عدد من الأعمال المميزة التي بثها تلفزيون فلسطين مثل كفر اللوز الذي يستعرض الواقع الحالي بطريقة اجتماعية فكاهية.

وقبل أيام، أعلنت قناة رؤيا عن البرمو الرسمي لمسلسل وطن ع وتر إذ كشف من خلاله عن العديد من المشاهد والمقتطفات المشوقة للجمهور وستبث على مدار الشهر الفضيل، عقب آذان صلاة المغرب مباشرة.

يشار إلى أن جميع القنوات العربية بدأت منذ صباح اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في بث أولى الحلقات من المسلسلات الحصرية سواء المصرية أو السورية والفلسطينية والأردنية والخليجية وغيرها بمشاركة أبرز النجوم والممثلين.