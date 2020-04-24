تراند اليوم : النائب العام يحقق مع سما المصري

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق مع الفنانة المصرية سما المصري، بعد القبض عليها، صباح الجمعة، وذلك بحسب بيان صادر عن النيابة العامة المصرية.

جاء في البيان أن (النائب العام أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق).

جاء ذلك بعد تقديم بلاغات من محامين ضد سما المصري يتهمونها بـنشر الفجور والتحريض على الفسق.