تراند اليوم : القاء القبض على سما المصري فجرًا

اتهمت الرقاصة المصرية، سما المصري، بنشر الصور والفيديوهات الفاضحة، ببلاغ قدّمه المحامي فهمي بهجت.

وقال بهجت في بلاغه الذي تضمن 48 مقطع فيديو تحتوي على أفعال فاضحة، إن الراقصة الاستعراضية ضربت بكل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط، بهدف تحقيق المكاسب المالية والشهرة من المشاهدات التي يحققها الجمهور، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق ضد سما المصري وتقديمها للمحاكمة استنادا لحافظة المستندات المؤيدة إبلاغه.

وفجر اليوم الجمعة، وفي اليوم الأول من رمضان، أمر النائب العام المستشار، حمادة الصاوي، بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها.