تراند اليوم : هيفا: أنا وإليسا خضعنا لتحليل كورونا وهذه النتيجة! – فيديو

تعرضت النجمتان اللبنانيتان إليسا، وهيفا وهبي لانتقادات كثيرة، بعدما زارت وهبي إليسا وتناولت الغداء معها، رغم اجراءات الحجر الصحي المنزلي، ونصائحهما للجمهور بعدم مغادرة المنزل.

وهبي ردت على تلك الانتقادات عبر مداخلة سكايب لبرنامج (منا وجر)، وقالت: (لم نحرص على أي إجراءات احترازية عند لقائنا سويا، فهي جاءت لي بيتي وتناولنا الغداء سويا، وقبلنا بعضنا واحتضنا بعض، ولما لا؟ أنا وإليسا خضعنا لتحاليل كشف إصابتنا بفيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية).

الفنانة اللبنانية إليسا كانت اطلقت فيديو كليب جديدًا تحت عنوان (هنغني كمان وكمان)، ظهرت من داخل حجرها المنزلي الذي تلتزم به، ترتدي البيجاما وتغني بشكل عفوي، أما المفاجأة فحلّت بإطلالة هيفاء وهبي التي حادثتها عبر الإنترنت، وتفاعلت مع الأغنية ورقصت وصفقت لزميلتها.

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