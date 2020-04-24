تراند اليوم : خالد يوسف تجاهل رنا هويدي ومحاولتها للإثارة مجددًا

حاولت بطلة أفلام خالد يوسف، رنا هويدي، العودة إلى الأضواء مجددا وتذكرت توضيح الوشم على معصهما (خالد) بعد أشهر كثيرة على خروجها من السجن ونسيان الناس لإسمها ولفيديوهاتها.

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اعتقدت أن خالد المتواجد في باريس والمهتم بالشأن السياسي، أنه سيرد عليها أو يعطيها قيمة أكبر، لكنه تجاهل تصاريحها وتوضيحها وربما يريد أن يعيش بأمان بعدما مر بموجة غاضبة بعد انتشار فيديوهاته الإباحية وتشويه صورته أمام زوجته.

رنا كانت خامس بطلات أفلام خالد يوسف الأباحية وسجنت لأشهر قبل أن يخلى سبيلها بعدما أكدت التحقيقات أنها كانت زوجته عرفيًا.

خالد يوسف لا يزال يقيم في باريس بعدما فرّ من مصر ولم يعد.