موعد أول أيام شهر رمضان 2020 في الكويت

أعلنت مصادر رسمية كويتية، مساء يوم الخميس، أن أول أيام شهر رمضان 2020 في الكويت، يكون غد الجمعة الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) عبر (تويتر): نتقدم بأسمى التعاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده الأمين حفظه الله وإلى رئيس مجلس الوزراء والمواطنين والمقيمين الكرام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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وبذلك تنضم الكويت، إلى السعودية وقطر والإمارات ومصر ولبنان والعراق بأن يوم الجمعة هو أول أيام الشهر الفضيل، في حين أعلنت سلطنة عمان أن اليوم الأول سيكون السبت؛ بسبب تعذر رؤية الهلال.