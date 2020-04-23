تراند اليوم : رنا هويدي وخالد يوسف من جديد واسمه على يدها؟ – صورة

منذ أشهر، أخلت المحكمة المصرية سبيل رنا هويدي، بضمان كفالة مالية وقدرها 50 ألف جنيه مصري أي ما يعادل ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط. بعدما سُجنت في قضية فيلم جنسي مسرب لها وللمخرج المصري خالد يوسف من ضمن الأفلام التي ورطت مجموعة من الضحايا النساء.

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وبعد قضية الفيديوهات، عادت إلى السوشيال ميديا وأكملت حياتها بشكل عادي ولم تهتم لكل ما كُتب عنها والفيديوهات المسيئة التي انتشرت لها.

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قطعت علاقتها بخالد يوسف الذي لا يزال خارج مصر ولم يعد إليها منذ تسريب فيديوهاته التي أصبحت مباحة للكل.

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اليوم، قررت رنا أن تعيد قضيتها مع خالد ليس بالفيديوهات الإباحية، بل من خلال توضيحها لإسم ووشم خالد على معصم يدها ونشرت صورة عن جواز سفرها لتؤكد أن والدها اسمه خالد.

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وقالت: (معرفش هخلص امتى من غباء بعض الناس….انا اسمي رنا خالد والتاتوو اللي على ايدي على اسم حبيبي ونور عيني وتاج راسي والدي خالد)

الغريب أن أحدًا لم يكتب حرفًا عن وشمها بعد انتهاء قضيتها، ويبدو أنها أحبت العودة إلى الأضواء من خلال هذه الحركة والتوضيح.