عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2020 بجميع دول العالم

استعرضت وسائل إعلام عربية، يوم الخميس، عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك 2020 في دول العالم الإسلامي من ضمنها فلسطين وبعض العواصم الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتختلف ساعات صيام رمضان 2020 من دولة إلى أخرى، كنتيجة طبيعية للموقع الجغرافي لها، كما أن مواقيت الصلاة تختلف من بداية الشهر الفضيل وصولا إلى نهايته بشكل تدريجي.

ومن المقرر أن يحل أول أيام شهر رمضان 2020 الجمعة، إذ أن هناك دول في العالم سوف تصوم أكثر من 19 ساعة، وفي المقابل فإن هناك دول وأقاليم لن تزيد فترة الصيام خلال اليوم الواحد عن 13 ساعة.

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وذكر موقع (ماي بري تايم أونلاين) أن المسلمين في قارة أمريكا الجنوبية وتشيلي لن يصوموا أكثر من اثني عشر ساعة، مشيرا إلى أن مدة الصيام في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والكويت ستكون 15.5 ساعة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2020

الأرجنتين، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، تشيلي، أستراليا - أقل من 12 ساعة.

السويد، ألمانيا - أكثر من 19 ساعة.

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فلسطين، مصر، الكويت 15.5 ساعة.

جرينلاند، فنلندا، النرويج - 20 ساعة.

البرتغال، اليونان، الصين، اليابان، أمريكا، تركيا، كوريا الشمالية، اسبانيا - ما يزيد عن 16 ساعة.

رومانيا، إيطاليا، كندا، روسيا، فرنسا، أفغانستان - أكثر من 17 ساعة

سويسرا، الدنمارك، بريطانيا، بولندا، بلجيكا، كازاخستان - 18 ساعة وأكثر.

عدن اليمن - 14 ساعة، فيما العاصمة السودانية الخرطوم 14.5 ساعة.

الإمارات، قطر، سلطنة عمان، السعودية - 15 ساعة، في حين المغرب، لبنان، سوريا، إيران، باكستان، العراق - ستصوم 16 ساعة يوميا.