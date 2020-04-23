شاهد: منبه يصنع القهوة لصاحبه قبل أن يفتح عينيه

يواجه الكثير من الناس صعوبة في الاستيقاظ مبكرا، ويزداد الأمر صعوبة عندما لا يجد من يصنع له فنجان القهوة، لكن هذه المشكلة ربما يكون حلها في المنبه العبقري.

وهذا المنبه مصمم لتجهيز أول كوب قهوة لصاحبه في الصباح الباكر، حتى يكون قادرا على بدء يومه بهمة ونشاط.

واستطاع مهندس عبقري في لندن أن يصمم هذا الجهاز، الذي يحتوي على كل الإمكانات اللازمة لصناعة كوب من القهوة دون تدخل من صاحبه، الذي يجد فنجان القهوة معد بجانبه بمجرد أن ي فتح عينيه.

ويعمل المنبه بطريقة آلية، وليس على صاحبه إلا إعداد ساعة الاستيقاظ، التي يبدأ عندها المنبه في إصدار صوت رقيق لإيقاظ صاحبه، في حين يقوم في ذات الوقت بالبدء في إعداد كوب القهوة الدافئ، الذي يعد أفضل هدية تجدها أمام عينيك عند الاستيقاظ.