موعد مراقبة رؤية وتحري هلال شهر رمضان في المغرب

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء يوم الأربعاء، عن موعد مراقبة هلال شهر رمضان المعظم 2020 في المغرب، في وقت أفادت دول منها جمهورية مصر العربية بأن أول أيام رمضان الجمعة.

وقالت وزارة الأوقاف في تصريح صحفي عبر موقعها الرسمي إنها تنهي إلى أصحاب الفضيلة، القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر رمضان المعظم ستكون يوم الخميس 29 شعبان 1441 هجري موافق 23 أبريل 2020 ميلادي.

ودعت وزارة الأوقاف، من المذكورة مناصبهم، إلى إخبارها بثبوت رؤية هلال شهر رمضان أو عدم ثبوت رؤيته، من خلال التواصل معها بشكل مباشر عن طريق الأرقام التالية.

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ووفق ما جاء عبر موقع وزارة الأوقاف فإن أرقام التواصل هي (0537 -76 -11 -45 0537 -76 -09 -32 0537 -76 -05 -49 0537 -76 -89 -54)، فيما رقم الفاكس: 0537 -76 -17 -21.

الجدير بالذكر أن هناك دول إسلامية تتحرى هلال شهر رمضان اليوم إذ أكدت مصر أن اليوم الأول للشهر الفضيل سيكون الجمعة القادم، بينما تستطلع فلسطين والسعودية والأردن والمغرب، الهلال بعد مغرب يوم غد الخميس.