تورد لكم وكالة سوا الاخبارية يوم الأربعاء، إمساكية شهر رمضان 2020 في تركيا تشمل أنقرة واسطنبول إذ من المحتمل أن يبدأ الشهر الفضيل الجمعة في الغالبية العظمى من دول العالم.

ويبدأ شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية يوم الجمعة، إذ أعلنت كل من دار الإفتاء اللبنانية والمصرية والوقف السني في العراق، أن الجمعة 24 نيسان / أبريل الأول من رمضان الفضيل للعام الجاري.

ووفق ما جاء في إمساكية رمضان 2020 في تركيا، فإن آذان الفجر في اليوم الأول يكون الساعة الثالثة وثلاثة وأربعين دقيقة، والظهر الساعة 12.19 دقيقة والعصر 4.08 دقيقة بينما المغرب 7.11 مساء والعشاء الساعة 8.41.

وقال موقع إمساكيات رمضان ومواقيت الصلاة عبر الانترنت، إن آخر يوم في رمضان يكون 23 / 5 إذ آذان الفجر يكون الساعة الثانية وأربعة وخمسين دقيقة، والمغرب الساعة السابعة وأربعين دقيقة بينما العشاء الساعة التاسعة وعشر دقائق.

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ويأتي رمضان هذه السنة على دول العالم والمسلمين في ظل ظروف صعبة جدا يعيشونها بفعل تفشي فيروس كورونا ، الأمر الذي دفع الدول إلى اتخاذ قرارات منفصلة بإغلاق المساجد أمام المصلين في الشهر الفضيل.

وقررت بعض الدول التوجه إلى إقامة صلاة التراويح والعشاء في المساجد لكن بضوابط معينة، منها عدم حضور المصلين إلى الجوامع إنما الاكتفاء ببعض العاملين فيها من أجل استمرار الصلوات فيها خلال أفضل أشهر العام.

يذكر أن الجمهورية التركية تعتبر أحد دول العالم الإسلامي، إذ يبلغ نسبة المسلمين فيها أكثر من 97 من الشعب، بالإضافة إلى وجود العديد من الجاليات العربية أبرزها الفلسطينية والسورية منذ سنوات مضت.

امساكية رمضان 2020 في تركيا تشمل اسطنبول ثم انقرة على التوالي اضغط هنا.