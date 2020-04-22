تراند اليوم : سما المصري تشتم متابعيها: شوية بهايم

نفت الراقصة الاستعراضية سما المصري، ما تردد عن نشرها مقاطع فيديو اباحية، عبر تطبيق تيك توك.

كتبت سما عبر صفحتها: (وعمااااله اضحك….ههههه…والله البهايم اللي عماله تهري وتنهق ذي البقر وتقول ليا فيديوهات مش عارفه عامله اذاي علي التيك توك احب اقولهم يااااابهاااايم انا اصلا ماعنديش تيك توك روحوا شوفوا مين مستغفلكوا وعامل اكونت باسمي واسالوه جاب الفيديوهات دي منين ؟).

تابعت: (القانون يابهايم بيعاقب علي النشر وليس علي التصوير…روحوا باه شوفوا مين نشر واداكوا علي قفاكوا وفهمكوا أن دي انا وطالعه لايف ع التيك توك كمان…مش عارفه نفسكوا تشمتوا فيا انتوا…هتموتوا وتشمتوا فيا…حرقااان).