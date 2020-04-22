إعلان موعد أول أيام شهر رمضان 2020

أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء يوم الأربعاء، عن موعد أول أيام شهر رمضان 2020 في مصر، في وقت من المقرر أن تقوم دول أخرى بعملية استطلاع رؤية هلال رمضان غدا منها السعودية والأردن وفلسطين.

وقال دكتور شوقي علام مفتي مصر خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة سوا الإخبارية عبر صفحة دار الإفتاء المصرية الرسمية، إن موعد أول أيام شهر رمضان سيكون الجمعة 24 أبريل 2020، مشيرا إلى أنه لم يتم ثبوت الهلال خلال استطلاع اليوم وبالتالي يكون الشهر الفضيل الجمعة.

وتوجه المفتي علام بالتهنئة إلى المسملين في جمهورية مصر العربية وفي كل دول العالم؛ بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، داعيا إلى أهمية التكاتف والتعاضد في هذا الشهر الكريم.

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ومن المقرر أن تستطلع عدَّة دول عربية وإسلامية، مساء الأربعاء، هلال شهر رمضان من خلال دور إفتائها، بينما أعلنت دول أخرى تحريه يوم الخميس. وأكدت كل من مصر والبحرين ولبنان تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب اليوم.

وفي البحرين، دعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى تحري الهلال، مساء الأربعاء أيضا. كما أعلنت دار الفتوى في لبنان التماس شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الأربعاء 22 أبريل.

كما أعلنت كل من دولة سوريا والأردن والإمارات العربية المتحدة عن تحري رؤية هلال الشهر يوم الخميس المقبل عقب صلاة المغرب، في حيندعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري الهلال، الخميس، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالمناظير أو العين المجردة.