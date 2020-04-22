الاكثر مشاهدة - فضيحة جديدة .. خالد يوسف اللص يبيع زوجته

فضيحة جديدة تطال المخرج الفضائحي الجنسي خالد يوسف الذي أتحفنا بعشرات الفضائح الجنسية، لكنه الآن يفتح علينا ماخور جديد من مواخير فساده، فلم تعد

فضائحه مقتصرة على الجنس فقط، لتطال أيضا شرفه المادي، لذلك نستطيع أن نقول الآن خالد يوسف عاهر ولص أيضا.

المخرجة المصرية مافي ماهر تكشف تفاصيل الاستغلال المالي للمافيا الفنية تحت رعاية خالد يوسف، إلى جانب الاستغلال الجنسي الذي كشفناها واحدة تلو الأخرى.

ماذا حدث؟

أكدت المخرجة المصرية مافي ماهر، أن المخرج خالد يوسف بسرقة أموالها، حيث قالت المخرجة أنه اتفق معها على كتابة عقد عمل بملغ مالي ضعيف في أحد الأفلام

حيث تعمل كمخرجة مساعدة، مؤكدا انه سيعطيها حقها كاملا في نهاية الفيلم، وبرغم عدم تخوينها له إلا أنه لم يوفي حقوقها.

وأشارت المخرجة مافي ماهر إلى أنه وقفت إلى جانبه في منتصف العمل، عندما تركه الجميع، ولم يتبقى سواها، حيث أكدت على أنها استمرت في العمل دون مساومات.

كما ذكرت في موقف لها أنه كان لديها ميزانية الفيلم بشكل كامل وأعادته له دون استقطاع أجرها، مشيرة إلى أنها التزمت بالأخلاق، مستمرة في عد المواقف التي وقفت فيها بجانبه، مؤكدة أنه لا يستطيع الكذب إذا ما واجهها بعيدا عن كل الكذب الذي كذبه، ذاكرة ما قالته زوجة خالد يوسف عن أنها المبلغ الذي تستحقه مافي ماهر أقل ما تعطيه لخادمة مؤكدة احترامها للخادمة وتفضيلها، مشيرة إلى أن خالد يوسف لا يريد المال ولكن أن يشعر أنه من استعلى وكسب.

فضيحة في كل النواحي

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وبشأن الأوراق والعقود، قالت مافي ماهر، أن الورق سليم وأنه من الممكن أن يقوم بالتبليغ عنها لتلاقي هي السجن بدلا منه، لكن بالتأكيد بنشر تلك العقود فإنه سيتأكد رواية المخرجة المصرية حول فضيحة خالد يوسف، ليثبت بنفسه أن مدعي الحرية والثورية والعدل هو هو بنفسه لص وعاهر.

وأكدت المخرجة على أن خالد يوسف لا يزال ينادي بشعارات العدالة والحرية والدفاع عن الحقوق وعدم الاستغلال، ولكنها كلها خادعة كاذبة، حيث أن فعل ذلك بها، وفعل أكثر بأناس بشكل أقسى وأكثر افتراءا وجبروتا منه، متسائلة كيف ستواجه الناس وفيك كل هذا السوء (لمزيد من التفاصيل: خالد يوسف الثائر الاشتراكي الجنسي والتقدمي الخلفي وصاحب رسالة الفن التحتية!).

خالد يوسف سيبيع زوجته؟

وقالت المخرجة المصرية مافي ماهر، أنها ستقوم برفع قضية للقضاء المصري حول سب وقذف زوجته لها، لافتة إلى أنها لديها الكثير من الإساءات التي أرسلتها زوجته، مشيرة إلى أنه سيترك زوجته بكل جبروت للمحاكمة والسجن، ولن تعيد الحقوق لها، مؤكدة أنها لن تفعل لأنها لا تسمح لها أخلاقها بذلك كما تسمح أخلاقك بأن تترك زوجتك للسجن بدلا من رد الحقوق إلى أصحابها.

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فرصة أخيرة ولعنة

ومنحت الفنانة مافي ماهر أثناء كتابتها عن فضيحة خالد يوسف أنها ستمنحه فرصة أخيرة للتراجع وإعادة الحقوق إلى أصحابها، داعية إياه إلى وقف التغي بشعارات النضال والشرف، أو إعطاء دروسا في كيفية مكافحة الفساد والحق والعدل.

وأكدت أن اللعنة ستظل تطارد خالد يوسف والتي كانت بعد منعه إياها من مساعدته أقرب من تحب، بمنعه منحها حقها، مشيرة إلى أنها راضية تماما عن تمسكها بحقها بكل ما أوتيت من قوة دون تتلوث يدها وسط تلك المافيا الفنية (للتفاصيل: فضيحة الفضائح الجنسية للمخرج خالد يوسف رئيس مافيا الدعارة الفنية !).