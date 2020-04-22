الاكثر مشاهدة - فضيحة جنسية ل سفاح متسلسل و الضحية رنا هويدى و المجرم خالد يوسف

فضيحة جنسية جديدة للسفاح والمجرم المتسلسل خالد يوسف اليوم فى سلسلة فضائحة وافلامه الاباحية التى يتابعها المجتمع العربى

رنا هويدي كانت هي الضحية اليوم، وهي احدى مذيعات قناة ام بي سي سابقا، ولا نعلم بماذا السبب الحقيقي لطردها منها سابقا، ولا نعلم بماذا خالفت التعليمات ليتم لتكون الضحية الجديدة اليوم.









موقع الساعة25 كان يتمنى ان لا يكون في هذه الامة مثل هذه الضحايا والسفاحين المتسلسلين، ولكن عندما تكون هناك مثل هذه الجرائم فلا بأس بان يكون لنا السبق في الكشف عن المرض لايجاد العلاج، ولذلك نشرنا خبر رنا هويدى مذيعة ال ام بى سى فى فيديو جديد مع خالد يوسف والذي نقلته كما هو مواقع كثيرة ولم تشر الى المصدر (كالعادة)، واتبعناه بمتابعة الفضيحة وهي فضيحة في غاية الاهمية: فضيحة جنسية جديدة رنا هويدي و خالد يوسف في فيديو جنسي و فيلم اباحي جديد





فضيحة خالد يوسف الجنسية ورنا هويدى اليوم بدات من اول الصباح عندما ارادت رنا هويدى مغادرة البلاد ولكن لم يمهلها الامن وتم القبض عليها فورا وتم تقديمها للعداله

فضيحة خالد يوسف ورنا هويدى تتبعها العديد من الفضائح وكان قد سبقها سلسلة من الفضائح شوهت سمعة الفن المصرى وتاريخة الطويل

رنا هويدى وخالد يوسف واحدث فيديو جنسى بينهما

رنا هويدى مذيعة ومخرجة تلفزيونية شابة عمرها 26 عاما كانت تعمل بالاذاعة ” اذاعة ال ام بى سى ” وتم طردها من الاذاعة ثم التحقت بقناة الغد وقدمت احدى البرامج بها

رنا هويدى مذيعة ال ام بى سى فى فيديو جديد مع خالد يوسف

فضيحة خالد يوسف اليوم ورنا هويدى اصبحت شىء عادى ولا تشكل مفجأة كبرى بل اصبح الشعب المصرى فى انتظار القادم ولانها كلها فضائح متكررة قد تسببت فى الضرر النفسى لمجتمعاتنا التى تعانى من الفقر والجوع والاحتلال ونقص فى كل شىء .

فضيحة جنسية جديدة يوميا و خالد يوسف يعلق من جديد

وكانت النيابة العامة قد اصدرت قرارها اليوم بالقبض على رنا هويدى وهى فى طريقها لمغادرة البلاد فى طريقها الى من غادر البلاد هو الاخر دون عودة .

بالصور الإعلامية صاحبة أشهر الفضائح تدافع عن اباحية خالد يوسف

يذكر ان النيابة العامة قد حددت جلسة لاسقاط عضوية عنتيل العصر الحديث خالد يوسف عضو البرلمان المصرى الذى تسبب فى خدش الذوق والحياء واعطى صورة سيئة جدا للفن المصرى

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فضيحة خالد يوسف الجديدة مع رنا هويدى تؤكد ان هذا الشخص مريض نفسى وان كل من تعاملوا معه مرضى نفسيين وان على المجتمع المصرى الحرص على فتياتهم وان الفن الان اصبح سلعة رخيصه تباع بمقابل لايعوض ابدا .

منة شلبي فضيحة ممثلة اباحية أم ضحية خالد يوسف و مافيا فنية

فضيحة خالد يوسف ورنا هويدى تحتاج الى وقفة من الجميع تجاة من يتشدقون بحبهم للاوطان ويتسترون خلف شعارات باطله هادمة فالوطن برىء من افعال هؤلاء الاقذار

فضيحة جنسية جديدة خالد يو