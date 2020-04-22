شاهد: علا الفارس تثير جدلا واسعا بتغريدة ساخرة.. وشمس الكويتية ترد

أثارت الإعلامية علا الفارس جدلا واسعا بعدما نشرت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة ساخرة بسبب الانخفاض التاريخي والهبوط الحاد في سعر النفط فهمها البعض أنها تهدف منها الإساءة وخاصة السعوديين.

وقالت “علا” في تغريدة نشرتها على “تويتر” : “٥ بدولار!.. راح ملح الحبيب”، وهو الأمر الذي اعتبره البعض اساءة وسخرية من الدول المصدرة للنفط.

وأشعلت تغريدة “الفارس” غضب الفنانة شمس الكويتية التي بدورها ردت على علا الفارس عبر “تويتر”، قائلة: “الحقد والغل مرض يُستوجب العلاج منه ومن علاماته يخلي جسم الحاقدة والكيادة مثل سيجارا لابسة فستان” .

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وعادت علا الفارس لتوضح المقصود من تغريدها وترضخ لموجة الانتقادات التي نالتها بسبب التغريدة قائلة: “عجيب ! اتفقد تويتر ادهشتني الردود اسفل هذه التغريدة نتحدث عن العقود الآجلة غرب تكساس/ ترامب / لا افهم لماذا يقوم بعض المغردين بتحوير كل شيء وكأنه موجه لهم وينهال بالسب والشتم وكلام طبعا معروف لديكم.. هذا العالم مساحة للتعبير المحترم.

​وكانت علا الفارس تعمل في محطة "إم بي سي" السعودية لمدة 15 عاما، لكنها قدمت استقالتها وغادرتها، العام الماضي، على خلفية تعرضها لهجوم عنيف، بسبب تغريدة لها في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، تعقيبا على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف ب القدس عاصمة لإسرائيل.