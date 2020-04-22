شاهد: إصابة الفنانة زينة بسبب فيفي عبده في برنامج "خلي بالك من فيفي"

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الاربعاء، بتعرض الفنانة زينة لإصابة شديدة في قدمها بسبب إنزلاقها من على السلالم أثناء الحلقة الأولى من برنامج الرمضاني 2020 "خلي بالك من فيفي" مع الفنانة المصرية فيفي عبده.

وكانت زينة ضيفة الحلقة الأولى من برنامج "خلي بالك من فيفي"، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، حيث تعرضت زينة لعدة مواقف مرعبة خلال الحلقة.

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وعرض برنامج المقالب الكوميدي "خلي بالك من فيفي" في حلقته الأولى، عبر قناتي mbc مصر وmbc 5، وتقدمه فيفي عبده وزينب عيد.

وينضم برنامج "خلي بالك من فيفي" إلى قائمة برامج المقالب الكوميدية، ويستضيف عددا من الفنانين المصريين والعرب.

ظهرت الفنانة المصرية للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي، وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.