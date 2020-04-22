فيديو فاضح لصافيناز تفتح به موسم اباحى جديد ، استطاعت الراقصة صافيناز ان تنال سخط الجميع وغضب الكثيرين عندما نشرت فيديو لها يحمل تأوهات جنسية مثيرة .

وبرغم ان الفيديو بالنسبة لصافينـاز هو اقل من العادى لكن بالنسبة للجمهور فهو يخدش الحياة ، الامر الذى دعا البعض ان يكتب لها ردود تحطم اعصابها لكنها تقابل كل هذه الردود ببرود شديد .

وقارن البعض بينها وبين تحية كاريوكا وسامية جمال وغيرهن من الراقصات

ردود وتعليقات لاحصر لها وصافينـاز لاتعطى بال لكل ذلك ومستمرة فى العرض والرقص الاباحى برغم الجميع ، فيعلق لها احد المتابعين قائلا لها : رقصك ليس فن .. رقصك اباحى يثير الشهوات ، انه ابعد مايكون عن الرقص والفن . فالرقص ابداع ، لكن ماتقدمينه لا يرتقى لدرجة الفن .

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ويقول احر : ايه اللى انا شايفه دا ، ايه اللى بيحصل ، اين بوليس الاداب من صافيناز ”

والتعليقات كثيرة وخطيرة ومنها الذى لايليق نشره هنا .

لكن يبقى السؤال الذى يطرح نفسه هنا ، وهو ” هل ماتقدمة صافينـاز فن ؟ واذا كان فن بمعنى الكلمة ، لماذا يرفضة الكثيرون ؟

شاهد فيديو صافينـاز المثير للجدل بعد ان قامت بحذف بعض التعليقات

فيديو فاضح لصافيناز