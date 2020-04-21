رابط لايف الفنان خالد عبد الرحمن بث مباشر من البيت مع روتانا

نشرت وسائل إعلام سعودية فنية، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 رابط لايف الفنان خالد عبد الرحمن، إذ سيكون في بث مباشر عبر برنامج من البيت مع روتانا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وتصدر وسم لايف محمد عبد الرحمن قائمة الأكثر تداولا في السعودية، إذ ينتظره مئات الآلاف من الشباب والمواطنين الذين يتواجدون في حجر منزلي منذ عدة أسابيع كإجراء وقائي من وباء كوفيد 19. رابط لايف الفنان خالد عبد الرحمن اضغط هنا او اضغط هنا او اضغط هنا

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ونشرت عبر السوشيال ميديا منذ قليل بوستر للفنان خالد عبر الرحمن، وعلقت عليه: " انتظرونا اليوم مع النجم خالد عبد الرحمن في البث المباشر عبر صفحتنا بالانستقرام وتغطية عبر اذاعة روتانا".

وتعرّض الفنان السعودي خالد عبدالرحمن لموجة انتقادات واسعة في المملكة العربية السعودية، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يلتقط صوراً مع عدد من جنود الحرس الوطني السعودي.

واتهم خالد عبد الرحمن قبل أيام بمخالفة التعليمات الحكومية التي صدرت بحظر التجول والتزام الحجر المنزلي وتم التعليق على الفيديو بعبارة "الحرس مسكوا خالد عبد الرحمن".

ويعتبر خالد عبد الرحمن الدوسري أحد أبرز الفنانين في المملكة العربية السعودية، فهو يمارس النشاط الفني منذ سنة 1998 حتى اليوم، علما أنه من مواليد الثاني والعشرين من شهر أبريل 1965 ميلادي.