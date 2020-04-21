فيديو يكشف تفاصيل قصة مطلق السلطان مع وائل خلف

أثار مطلق السلطان أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يوم الثلاثاء، ضجة واسعة بعدما نشر مقطع حول قضية تسريب فيديو نهى نبيل من قبل جمال نجادة، إذ أيده البعض وخالفة آخرون.

وأطلق النشطاء في موقع التواصل تويتر، وسم (مطلق السلطان يجلد وايل خلف) في إشارة إلى وائل خلف السوري الجنسية الذي يقيم منذ سنوات في المملكة العربية السعودية، وبات حديث الجميع في المنصات الاجتماعية.

مطلق السلطان هو نجم السوشيال ميديا من مواليد الرياض 1994، يحمل الجنسية السعودية، وديانته الاسلام، فاز بلقب أوسم شاب خليجي في انستقرام حساب النجوم.

ومطلق السلطان ممثل كوميدي سعودي، كان يدرس في تخصص الهندسة في الولايات المتحدة، وأصبح خلال السنوات الماضية أحد اشهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويبلغ من العمر 26 سنه حتى العام الجاري.

Advertisements

وكان مطلق السلطان يلقب بأنه فاكهة المدرسة في الماضي، وتلقى عروضات من شركات درامية وسينمائية لتقديم ادوار كوميديه في افلام عربية واجنبيه لكنه اعتذر بسبب مواصلته لدراسته في الولايات المتحدة الامريكية.

وكان مطلق السلطان قد أثار ضجة واسعة جدا في تطبيق سناب شات الذي يمتلك فيه قرابة المليون متابع، بعدما أغضب أبناء الشعب الكويتي، بعد ان نشر مقطع فيديو كوميدي قبل شهرين فقط يسخر فيه من الكويتيين.

وفي وقت سابق صباح اليوم، كتب مطلق السلطان عبر تويتر إنه يريد التحدث في موضوع منذ فترة، لكن جاء الوقت الذي تسمح له الفرصة بالتكلم، مضيفا أنه يعتقد بأن الموضوع يهم الناس ويمكن ما يهم آخرين، لكنه مسلي جدا. وفق تعبيره.