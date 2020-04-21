رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي 2020 الأردن لإصدار تصريح الخروج من المنزل

أعلنت مصادر رسمية أردنية، يوم الثلاثاء، عن رابط التسجيل تقديم طلب اشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي 2020 الأردن بهدف استخراج تصاريح للمنشآت الراغبة في العمل بجميع المحافظات.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إنه يُمكن من خلال المنصة الإلكترونية سند تسجيل تقديم طلب للحصول على تصريح الخروج من المنزل خلال فترة الطوارئ المفروضة حاليا في المملكة الهاشمية؛ نظرا لأزمة كوفيد 19 الصحية.

رابط التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني 2020 اضغط هنا

وأوردت وزارة الاقتصاد عبر منصة سند خيارات للراغبين في الحصول على تصريح الخروج من المنزل، تتضمن السبب حول إذا ما كان لقطاع تجاري أو الذهاب إلى البنك لدفع الرواتب والحصول عليها أو القطاع الصناعي.رابط تقديم طلب تصريح الخروج من المنزل في الأردن اضغط هنا.

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كما تضمنت أعذار تصريح الخروج من البيت، الذهاب إلى المستشفى لتلقى العلاج أو وجود حالات وفاة أو مرضى سرطان وحالات ولادة أو صرف أدوية ورعاية الوالدين أو الخروج من المستشفى وتصاريح المزارعين.

وطالبت عدد من القطاعات غير المشمولة في طلبات الحصول على تصاريح الخروج بأن يتم إدراجها ضمن المنصة الإلكترونية للتسجيل، خاصة قطاع المجوهرات والملابس بالإضافة إلى المزارعين الذي ينفذ مبكرا.

وحال اختار المواطن السبب القطاع التجاري، يُطلب منه التقيد بالتعليمات والتي تتضمن تأكيد الرقم الوطني ورقم الهوية المدخل، بالإضافة إلى رقم العضوية ورقم الهاتف، والضغط على بند تعهد بالالتزام بإجراءات السلامة وفق القانون.

كما جاء في نص التعهد الذي سيوقع عليه المواطن إلكترونيا من خلال رابط التقديم: أتعهد بأن تحركي مرتبط بسبب من الأسباب الملحّة والمسموح بها داخل حدود قانون الدفاع وخلاف ذلك أقر بأنه ستطبق العقوبة القصوى حسب القانون بما في ذلك الحبس.