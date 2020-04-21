شاهد: تفاصيل سبب وفاة شاعر يام الشيخ علي بن بلال اليامي

أعلنت وسائل إعلام سعودية، مساء يوم الثلاثاء، عن وفاة الشيخ علي بن بلال آل فطيح الملقب بـ " شاعر يام "، في حين نعته المئات من القبائل والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة.

وأوضحت أن شاعر يام كان يعاني قبل وفاته من قصور في وظائف الكلى بالإضافة إلى هبوط حاد في ضغط الدم، ما أدى إلى حدوث إشكاليات أخرى في القلب، لافتة إلى أنه نُقل مؤخرا إلى العناية المركزة.

وقال أحد المدونين في تويتر: فقدنا اليوم رمز وقامة عظيمة وقدوة للجميع في الكرم والشجاعة والرجولة وجزالة الشعر والمعنى عزائنا لانفسنا قبل ابناءه وربعه والله يرحمك يبو سلطان ويسكنك الجنة ولا اله إلا الله. علي بن بلال.

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وكتب عبدالله بن غانم: بقلوب مؤمنة، بقضاء الله وقدرة وببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة شاعر يام الشيخ علي بن بلال آل فطيح، متقدما بخالص العزاء والمواساة القلبية إلى آل فطيح خاصة وقبائل يام بشكل عام.

بدورها، أصدرت قناة بني وايل الرسمية بيان نعي، جاء فيه: بقلوب مؤمنة بلغنا وفاة المغفورله بإذن الله، شاعر يام الشيخ على ابن بلال اليامي، مضيفة : "إذ نطلب من الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته نرفع التعزية إلى قبيلة يام خاصة والوطن عامة في فقيد الشعر والأدب".

يذكر أن شاعر بن يام توفي في ساعات الصباح الأولى بعد صراع مع المرض في الكلى، فيما تمت الصلاة عليه في مقبرة النسيم الشمالية، وسط إجراءات مشددة بسبب فيروس كوفيد 19 الذي يواصل الانتشار في العالم بما فيه السعودية.