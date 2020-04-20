إمساكية شهر رمضان 2020 في البحرين .. امساكية المنامة

نشرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إمساكية شهر رمضان 2020 في البحرين لجميع المحافظات، إذ تبين من خلالها أن أول أيام الشهر الفضيل يكون الجمعة الرابع والعشرين من نيسان.

وتقدمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وفق ما جاء في إمساكية رمضان 2020، بأحر التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان، سائلة الله تعالى أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.

وبحسب الإمساكية، فإن شهر رمضان يبدأ الجمعة، وتكون فيه موعد صلاة الفجر عند الساعة 3:44، والظهر 1:36، والعصر 3:06، والمغرب 6:06، فيما صلاة العشاء 7:36، علما أن البحرين قررت إقامة صلاة العشاء والتراويح وفق ضوابط. تفاصيل القرار اضغط هنا

أما 30 رمضان، فيكون 23 مايو 2020، وتكون فيه صلاة الفجر في تمام الساعة 3:20 والظهر 11:35، وصلاة العصر 3:02، والمغرب 6:21، بينما صلاة العشاء في البحرين تكون الساعة 7:52. امساكية رمضان 2020 في البحرين pdf اضغط هنا

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وعدد الإمساكية فضائل شهر رمضام المبارك، إذ قالت إنه أنزل فيه القرآن الكريم، وتصفد فيه الشياطين وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، وتستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا.

ومن فضائل شهر رمضان أيضا، أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وت فتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، موضحة أن من مبطلات الصوم، الأكل والشرب عمدا والجماع وتعمد القيء والحيض والنفاس.

وعددت الإمساكية الحالات المعذورة من الصيام، وهي المريض والمسافر والكبير إذا عجز عن الصوم والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر بالصوم، علما أن صيام رمضان واجب إلى جانب صوم النذر والكفارات.