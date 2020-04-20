تراند اليوم : والدة هيفا تطلّ لمرة نادرة وتلعب معها! – فيديو

نشرت هيفاء وهبي فيديو قصيرًا لها جمعها بوالدتها التي تطلّ لمرة نادرة عبر (السوشيال ميديا)، ظهرتا تمارسان الرياضة صباحًا تحت منزلهما غير آبهتيْن باحتمال إصابتهما بعدوى فيروس كورونا.

هيفا وضعت الكمامات ووالدتها، لكنها لا تكفي، وعليهما التزام الحجر المنزلي بشكل كامل حتى يعلن لبنان قضاءه على الفيروس اللعين.

الفنانة اللبنانية ناقضت نفسها عندما كتبت: (أمارس الرياضة اليوم مع أمي، وأنصحكم أن تمارسوها أيضًا مع أهاليكم، ابقوا في منازلكم).

كيف تطالب جمهورها البقاء في المنزل ونراها خارجه تقف في الشارع؟

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ألم يكن أجدر بها أن تمارس الرياضة في منزلها وتنشر الفيديو مع والدتها من داخله؟

هيفا كانت أطلّت في فيديو كليب إليسا (هنغني كمان وكمان) لكن دون أن تغني به، فقط ظهرت تستمع لأداء زميلتها.

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