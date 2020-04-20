تفاصيل قصة قضية حنين حسام طالبة الآثار في جامعة القاهرة

أثارت حنين عثمان الطالبة في كلية الآثار بجامعة القاهرة، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قررت إدارة الجامعة إحالتها إلى التحقيق؛ بداعي التحريض على ممارسات تتنافى مع كل القيم والتقاليد في المجتمع.

ونقل موقع اليوم السابع عن الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة قوله إن نتيجة التحقيق مع الطالبة حنين قد تصل إلى الفصل النهائى حال تأكد أن نوايا الطالبة سيئة وأنها تحث الطالبات على الأفعال غير المسئولة ولا تتفق مع القيم والتقاليد الجامعية.

وأضاف الدكتور رجب أن التحقيق مع الطالبة حنين سيجري وسيتم مواجهتها بجميع الفيديوهات وكل ما آثير حوله والوقوف على ردها، مشيرا إلى أنه بناء عليه سيكون حكم لجنة التحقيق، الذى يتفق مع حفاظ الجامعة على دورها ورفضها لأى خروج عن السياق الأخلاقى والإطار الإخلاقى الذى تنفذه الجامعة.

وتابع رجب إن لجنة التحقيق هى المنوط بها استدعاء الطالبة حنين صاحبة الفيديوهات، لافتا إلى أن رئيس جامعة القاهرة هو من أحالها إلى التحقيق.

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وشدد على أن جامعة القاهرة لا تسمح بأى تجاوزات أو خروج عن السياق والإطار الأخلاقى المعروف عنها، مستطردا : "بالتالي الدكتور محمد الخشت سارع بإحالة الطالبة إلى التحقيق لتتضح الأمور، ووضع العقوبة المترتبة على تلك الأفعال".

ووفق الدكتور رجب، فإن محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة حريص على تطبيق القانون، مؤكدا أن أي أحد يخرج عن النص والسياق والإطار الأخلاقى لا تستر عليه ومباشرة يأخذ العقوبة المناسبة لضمان أن تبقى الجامعة مركز ومنبع ومركز اشعاع للقيم والأخلاق.

وفي وقت سابق اليوم، تم إحالة الطالبة حنين حسام إلى التحقيق؛ بسبب قيامها بأفعال وسلوكيات لا تنسجم مع القيم والتقاليد المجتمعية والآداب العامة داخل جامعة القاهرة، وذلك بقرار من رئيسها الخشت.

ووفق المصدر ذاته، فإن الطالبة حنين حسام أثارت منصات التواصل الاجتماعية في الساعات المنصرمة، بعد أن دعت الطالبات إلى فتح الكاميرات في فيسبوك وتسجيل مقاطع فيديو غير لائقة مقابل الحصول على بعض الأموال، إذ كانت قد ادعت انتمائها لجامعة القاهرة.