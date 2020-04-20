بعد عدَّة سنوات من ضياعه فيروس كورونا يعيد خاتمًا لزوجان أمريكيان

في السباع عشر من عام 2017، كان زوجان أمريكيان يتناولان وجبة الطعام في أحد فنادق ولاية فلوريدا، ولم يكن يلحظ أن خاتم الزواج انزلق من بين أصابعه، وراح بعد قضاء ليلتهما ظناً منه أنَّه لن يجده بعدما بحث طويلاً.

لكن المصادفات وحدها أعادت الخاتم إلى صاحبه، إذ استغل صاحب المطعم، رايان كريفوي، القيود التي فرضت بسبب فيروس كورونا المستجد إلى القيام بأعمال ترميم، حسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز"، الاثنين.

وخلال عمليات الترميم، قام العامل بخلع الألواح الخشبية التي تغطي أرضية المطعم، ليكتشفوا وجود عددا من المواد الثمنية، مثل قطعة ذهبية وخاتم فضي.

ويقول كريفوي إنه كان محفورا على الخاتم عبارة "مايك وليزا 08-21-15"، أي اسم العروسين وتاريخ زفافهما، حسب ما نقل موقع فوكس نيوز.

وقررت مديرة التسويق في المطعم، فورميكا نشر صورة الخاتم، معتقدة في البداية أنها لن تحصل على رد.