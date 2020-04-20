دراسة حديثة: العيون الوردية علامة جديدة للإصابة بفيروس كورونا

أظهرت دراسة جديدة أنَّ بعض الأعراض الحديثة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب الأعراض المتداولة كالسعال والحمى و الإرهاق وغيرها، ومن تلك الأعراض المستجدة التهاب "ملتحمة العين"، أو ما يعرف باسم "العين الوردية"،

يصيب التهاب الملتحمة النسيج الرقيق الشفاف الذي يغطي الجزء الأبيض من مقلة العين ويبطن داخل الجفن. وأبرز أعراض هذا الالتهاب الاحمرار والحكة وتمزق العين.

ويمكن أن يحدث التهاب الملتحمة بسبب الحساسية أو عدوى بكتيرية أو فيروسية، قد تنتقل من شخص مصاب إلى شخص سليم عن طريق الاتصال من خلال إفرازات العين.

وهذا يعني أن الفيروس يمكن أن ينتشر إذا قام شخص ما بفرك العين المصابة ثم لمس شخصًا آخر، حيث ينتقل الفيروس عبر الأغشية المخاطية للعين إلى شخص آخر، عن طريق الدموع، حسب ما نقل موقع "فوكس نيوز".

وأظهرت دراسة حديثة أن 12 من 38 مريضًا بفيروس كورونا، كانت لديهم أعراض تتعلق بالعين، منها احتقان الملتحمة أو تورم الملتحمة أو الترطيب المفرط للعين.

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وأشارت الدراسة إلى أن هذا الأعراض ظهرت على وجه الخصوص لدى المرضى الذين يعانون بشكل حاد من جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وكشفت نتائج الدراسة أن ثلث المرضى الذين عانوا من فيروس كورونا ظهرت لديهم تشوهات في العين، وقد تكرر ذلك عند من كانوا يعانون من المرض على نحو شديد.

وأوضح موقع "بلود سكاي" أنه يمكن تجنب التهاب الملتحمة من خلال عدم لمس العين والوجه باليدين، واستخدام النظارات بدلاً من العدسات اللاصقة، وغسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد.

كما أشار إلى ضرورة عدم مشاركة مستحضرات التجميل الخاصة بالعين مع الآخرين، وتجنب مشاركة المناشف والوسائد وأغطية الأسرة، وعدم استخدم حمامات السباحة.