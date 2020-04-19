صورة: سبب وفاة بهره شقيقة الفنانة نهال عنبر

أفادت مصادر إعلامية مصرية، يوم الأحد 19 أبريل 2020، في وفاة بهرة عنبر شقيقة الممثلة القديرة نهال عنبر، وذلك بعد نقلها بشكل طارئ إلى إحدى المستشفيات المحلية، فيما نعاها فنانون في منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت المصادر المصرية إن شقيقة الفنانة نهال عنبر توفيت مساء هذا اليوم؛ وذلك بعد صراع مع المرض، مشيرة إلى أن سيتم خلال الساعات المقبلة تحديد موعد ومكان التشييع والجنازة. بحسب ما أورده موقع مصراوي.

وقبل أيام قليلة، أوردت الممثلة نهال عنبر صورة لشقيقتها في حسابها بموقع (انستغرام) ودعت متابعيها إلى الدعاء لشقيقتها بهرة بالشفاء والتعافي من المرض، وقالت إنه ليس لديها غيرها في الدنيا.

Advertisements

وبحسب المصدر ذاته، فقد ظهرت بهرة عنبر خلال العام المنصرم في فيلم قصير حمل اسم (مفتاح الحياة)، مشيرة إلى أنها شاركت في أمسيات غنائية مختلفة في السنوات الماضية.

ونقل الموقع عن الفنان منير مكرم تأكيده لخبر وفاة شقيقة نهال عنبر عقب نقلها إلى المستشفى، موضحا أن شقيقتها تتواجد عندها في هذا التوقيت بانتظار تحديد ميعاد التشييع.

وتعتبر نهال عنبر من أبرز الوجوه القديمة الجديدة على الشاشة المصرية، إذ أنها تبلغ من العمر 59 سنة، وهي متزوجة من مجدي الحسيني وابنها حسام الحسيني، وشاركت في أبرز المسلسلات والأفلام خلال العقود الماضية.

وفي سياق متصل، نقل موقع الفن عن نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي قوله إنه تشييع جثمان الراحلة بهرة عنبر يدري بعد عصر اليوم الأحد، لافتا إلى أنه سيتم دفنها في مقابر عائلتها بمدينة السادس من أكتوبر المصرية.