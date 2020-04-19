القضاء الأردني يلزم الفنان العراقي كاظم الساهر بدفع غرامة مالية

على خلفية إحيائه لحفلتين في المملكة الهاشمية الأردنية، الفنان العراقي كاظم الساهر، يحكم غيابياً بدفع 40 ألف دولار أمريكي، تحت ذريع عدم الحصول على ترخيص.

وأصدرت المحكمة الأردنية، يوم الأحد، حكماً بحق الفنان العراقي الساهر، تلزمه بدفع المبلغ إلى نقابة الفنانين الأردنيين.

وأفادت نقابة الفننين الأردنيين أن الحكم جاء على إثر إحياء كاظم لحفلتين في الأردن، الأولى سنة 2018 في فندق قصر المؤتمرات البحر الميت، والثانية سنة 2019 دون أن يحصل على ترخيص مسبق من نقابة الفنانين الأردنيين، حسب ما نقل موقع الأسبوع.

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كما قضت المحكمة بتضمين الرسوم والمصاريف، ومبلغ 1000 دينار، أتعاب محاماة، والفائدة القانونية بواقع 9 % تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وارتأت المحكمة إلى أن ما قام به قيصر الغناء العربي، يلزمه دفع 10% من أجره المقدر بمبلغ 110000، وقد تمت مطالبته باستمرار للدفع، إلا أنه لم يقم بالاستجابة إلى الجهة المدعية، وعليه، فقد قامت المدعية برفع هذه الدعوى.

هذا، وقد صدر الحكم غيابيا في حق كاظم الساهر، الذي لازال إلى الآن ملتزما بالصمت.