صورة: تفاصيل وفاة جين ديتش مخرج توم وجيري وباباي

سلطت وسائل إعلام عالمية وعربية، يوم الأحد 19 أبريل 2020 على تفاصيل وفاة جين ديتش مخرج مسلسلات الرسوم المتحركة الأشهر في العالم، أبرزها مسلسل توم وجيري، وباباي.

وقالت المصادر الإعلامية إن جين ديتش مخرج مسلسل القط والفأر الشهير (توم وجيري) توفي اليوم أثناء تواجده في العاصمة التشيكية براغ عن عمر ناهز الـ95 سنة. وفق ما نقله موقع اليوم السابع.





ووفق المصدر ذاته، فإن جين ديتش كان مسؤولا بشكل كامل عن ما يزيد عن 12 حلقة من مسلسل توم وجيري، وحصل على جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم للرسوم المتحركة القصيرة سنة 1961.

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الجدير بالذكر أن مسلسل توم وجيري يعتبر أحد أفضل مسلسلات الرسوم المتحركة للأطفال على مدى التاريخ القديم والمعاصر، إذ ما زال الجميع يتابعونه كبارا وصغارا حتى هذه الأوقات الراهنة.

وتزوج المخرج جين ديتش بالفنانة والرسامة التشيكية زدينكا ناجمانوفا منذ نهاية خمسينات القرن الماضي، وعاش معها أكثر من 60 سنة، وأنجب منها أطفالا منهم مؤلف الروايات المصورة الشهير كيم ديتش.

كما نال مخرج توم وجيري، جائزة وينسور ماكاي عن إجمالي أعمال الرسوم المتحركة التي أنتجها طوال حياته، وكان له أول فيلم مقتبس عن الرواية الخيالية (ذا هوبيت) في سنة 2003.

ويعتبر فيلم مونرو من أشهر الأفلام التي قام بها جين ديتش، إذ يتحدث عن طفل صغير جرى اختياره بالصدفة من أجل الانضمام إلى الجيش، وكان له كتاب حول تفاصيل تجاربه تحت مسمى (في عشق براغ).