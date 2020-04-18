شاهد: عائلة من غزة تستخدم "كمامات ورق الملفوف" للوقاية من كورونا

تواصلت أفكار أهالي قطاع غزة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بطرق جديدة وغريبة نسبيا، في ظل استمرار الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اعلنت عنها الجهات الحكومية بالقطاع.

وتوصلت عائلة فلسطينية تقطن في قطاع غزة لحل فريد من نوعه للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بارتداء ورق "الملفوف" الذي يتم زراعته في القطاع بكثرة.

واختارت العائلة أن تستعمل ورق الملفوف محل الكمامة للوقاية من الوباء، خاصة أن لديهم كمية كبيرة من الملفوف في منزلهم الواقع في بيت لاهيا بشمال القطاع.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة حتى اليوم السبت 13 إصابة بفيروس كروونا في القطاع، شفي منها 9 حالات، وما زالت 4 حالات موجبة تتلقى العلاج في المستشفى الميداني ب معبر رفح .