أعلن الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، يوم السبت، عن مقدار قيمة صدقة الفطر 2020 في فلسطين؛ وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك المتوقع فلكيا يوم الجمعة المقبل.

وقال الشيخ حسين وهو خطيب المسجد الأقصى المبارك إن مقدار صدقة الفطر لهذا العام 2020 تبلغ تسعة شواكل. بحسب ما ورد عبر موقع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

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وفي سياق متصل، ذكر المفتي أنه "إذا ثبت طبيًا بأن الصوم يضر المصاب بفيروس كورونا ، فله أن يفطر في نهار شهر رمضان، ويلزمه القضاء عند تعافيه وتمكنه من ذلك".

وأضاف الشيخ حسين : "إلا إذا كان عجزه عن الصيام دائماً فيخرج فدية عن كل يوم يفطره، بإطعام مسكين، على ألا تقل قيمة الفدية اليومية عن مقدار صدقة الفطر، وهي لهذا العام تسعة شواكل".

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وتابع مفتي فلسطين إن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، فرضه الله فرض عين على المسلم البالغ العاقل المقيم المستطيع له، ويحرم التهاون في أدائه عند تحقق شروط وجوبه.

ولفت حسين إلى أن شرع الإفطار للذي يشق عليه الصوم بسبب المرض، أو يضرّه، أو يعرضه إلى حرج بالغ ومشقة غير محتملة، أو كان يحتاج إلى تناول دواء لازم في النهار، أو غذاء أو سوائل بسبب مرضه، فما جعل الله في دينه من حرج، موضحا أن "الذي يحدد عجز المرء عن الصيام، الشخص نفسه، وطبيبه الحاذق".

وأكد مفتي القدس والديار الفلسطينية أنه يترتب على المريض الذي يفطر في نهار رمضان حال اضطراره لذلك أن يقضي الأيام التي أفطرها إذا كان يرجى برؤه من المرض.

واستطرد الشيخ حسين قائلا : "أما إذا كان المرض مزمنًا لا يرجى شفاؤه، فتجب عليه حينئذ الفدية"، مبينا أن الفدية هي "إطعام مسكين وجبتين من أوسط طعام مخرجها، عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمتها عن قيمة صدقة الفطر بحدها الأدنى".