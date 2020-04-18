لأول مرة .. "نتفليكس" تتيح بعض أفلامها الوثائقية عبر "يوتيوب" مجانا

أعلنت شركة "نتفليكس" لخدمات البث عبر الإنترنت أمس الجمعة، أنها أتاحت بعض الأفلام والمسلسلات الوثائقية مجاناً على قناتها بموقع يوتيوب بناء على طلب المدرسين.

وتأتي الخطوة بعدما دفع انتشار فيروس كورونا المؤسسات التعليمية إلى إغلاق أبوابها وألزم ملايين الطلاب البقاء في المنازل مما أجبر المدارس والجامعات على اختيار وسائل افتراضية لمواصلة الحصص الدراسية.

وقرار عرض محتوى مجاني على يوتيوب استثناء نادر في استراتيجية التسويق بشركة نتفليكس التي تفرض رسوم اشتراكات شهرية على المستخدمين.

وفيما تتوفر هذه الأفلام الوثائقية مجاناً عبر قناة نتفليكس على يوتيوب باللغة الإنجليزية، قالت الشركة الأمريكية إنها ستوفر ترجمات بأكثر من 12 لغة مختلفة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ونصحت الشركة الآباء والمعلمين بالتحقق من التصنيفات لاتخاذ قرارات مناسبة للطلاب والأطفال حول ما يشاهدونه.

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تشمل الأفلام الوثائقية التي وفرتها نتفليكس للمشاهدة مجاناً عبر يوتيوب السلسلة الوثائقية "Abstract" وهو الوثائقي الذي يدور حول فن التصميم وفلسفته، من خلال لقاءات مع أعظم المصممين في العالم، مع توضيح أفكار ورؤى من شأنها أن تشكل المستقبل، هذا بالإضافة إلى سلسلة "Explained" بالشراكة مع "Vox" التي تشرح للمستخدمين بطريقة إبداعية العديد من الموضوعات والأفكار وتوفر إجابات لأشهر الأسئلة، وهي السلسلة التي تتنوع المواضيع التي تغطيها بين السياسة والعلوم والتاريخ مع مقابلات مع أكثر الخبراء موثوقية في مجالات تخصصهم، وفق موقع عرب 48.

كما تشمل أفلام نتفليكس الوثائقية التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها الآن مجانا عبر يوتيوب أيضا بعض حلقات السلسلة الوثائقية المميزة "Our Planet"، والتي تتيح للمستخدم استكشاف عجائب الأرض بصحبة السير ديفيد أتينبارا صانع الوثائقيات والمذيع التلفزيوني والكاتب البريطاني في مجال البيئة، بالإضافة إلى فيلم "Babies" الوثائقي العلمي الذي يوضح كيفية استكشاف الأطفال الحياة خلال عامهم الأول، إلى جانب عدد كبير آخر من الوثائقيات منها فيلم "The White Helmets" عن جهود رجال الإنقاذ في سورية و"Zion" الذي يعرض قصة المراهق "زيون كلارك" الذي ولد بلا ساقين ونشأ في دور رعاية لسنوات، حتى وجد ضالته في احتراف المصارعة.

جدير بالذكر أنه مه زيادة نسب استخدام الإنترنت في ظل كورونا، تواجه نتفليكس منافسة كبيرة من أبل "تي.في بلس"، وديزني بلس.