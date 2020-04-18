شاهد : حقيقة اصابة سعد الصغير بفيروس كورونا !!

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل انها حديثة للفنان المصري الشعبي سعد الصغير ، ظهر فيها في حالة إعياء شديد ، الأمر الذي رجح إصابته بفيروس كورونا .

تداول صورة سعد الصغير على نطاق واسع ، دفع به للظهور في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام ، ليرد على هذه الشائعات التي وصفها بالسخيفة ، نافيا ان يكون قد اصيب بفيروس كورونا.

وأشار الفنان المصري الى أنه يتمتع بصحة جيدة وان الصورة المتداولة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي قديمة جدا ، ولكنها نشرت أمس الجمعة.

وعبر سعد الصغير في الفيديو المصور عن غضبه نتيجة تداول إصابته بفيروس كورونا وقال: "أنت ما تعرفش ربنا.. ما ببتعظ من اللى أحنا فيه ده.. سعد عنده كورونا .. لكل الناس بتحبى أنا معنديش كورونا ولا حاجة.

وأوضح سعد الصغير : "الصورة المنشورة دي أيام ماكنت تعبان جدا جدا مش دلوقتي خالص ومش عارف ليه انتشرت دلوقتي".

وأضاف سعد الصغير: "بقول لكل الناس كل سنة وأنتم طيبين.. إن شاء الله رمضان يجيي علينا وتمشي كورونا".

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وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الجمعة، ارتفاع وفيات كورونا إلى 205 بعد تسجيل 9 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 171 إصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 2844.

وتعد هذه أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ الإعلان عن اكتشاف كورونا بمصر.

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بينها 205 وفاة و646 حالة تعافي.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بالفيروس، كما اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشاره، كتعليق الدراسة، ومنع الصلوات وصلاة الجماعة في المساجد، وفرض حظر تجوال جزئي.