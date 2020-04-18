تراند اليوم : كايا جربر مثيرة في حفل "Love Magazine" بلندن

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كايا جربر Kaia Gerber تُصنّف من ضمن أكثر عارضات الأزياء في العالم ومن أعلاهنّ أجرًا، ودائمًا ما نراها على منصات عروض كُبرى دور الأزياء العالمية وفي أسبوع باريس للموضة للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020، شاركت كايا في 3 عروض فقط وقد شاهدناها على منصة دار شانيل Chanel، وجيفنشي Givenchy وفالنتينو Valentino، كما أننا رصدنا لها عددًا من اطلالات الستريت ستايل الشبابية، التي نسقتها في فترات ما بين العروض واطلالات أُخرى رسمية لمناسبات مسائية، واعتمدت فيها النمط الشبابي الناعم، وإليكِ التفاصيل.

وقد ذكرتنا الشابة(18 عام) ببداية والدتها العارضة الأيقونة سيندي كروفورد Cindy Crawford، وقد بدت ملامح الشبه واضحة بقوة بين الشابة والوالدة في فترة شبابها.