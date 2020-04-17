تراند اليوم : نادين نجيم تفوقت على هيفا وترد: رح اشتقلكم

أعلن المنتج صادق الصباح خروج مسلسل (٢٠٢٠) للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، من الموسم الرمضاني، بسبب إيقاف تصويره تطبيقًا لقرار التعبئة العامة الذي أطلقته الحكومة الذي ينصّ على منع التجمعات مهما كان سببها.

قالت البطلة نادين نسيب نجيم إنها ستشتاق للجمهور لأنها تغيب لأول مرة عنهم في رمضان بعد سنوات من النجاحات والتفوق.

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في استفتاء أجراه برنامج (MBC Trending)، عن الفنانة التي سيشتاق إليها الجمهور أكثر في رمضان، بين هيفا ونادين، تفوقت نادين باكتساح، واثبتت أنها ستترك فراغاً كبيراً.