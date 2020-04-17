شاهد.. رجل الأعمال أبو هشيمة يعقد قرانه على الفنانة ياسمين صبري

أتمّ رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، مساء اليوم الجمعة، عقد قرانه على الفنانة ياسمين صبري، في أجواء عائلية هادئة وبسيطة بحضور أفراد العائلة المقربين فقط من الأسرتين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا .

وجرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة بصورة بسيطة وغير متكلفة، دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعي الفن والأعمال، خاصة أن العروسين من الأسماء البارزة في المجالين وكان البعض يتوقع أن يُعقد قرانهما في حفل كبير وأجواء صاخبة. وفق اليوم السابع





وقال العروسان في بيان لهما: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية"، وأضافا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

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وتابع أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهى الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".





يُذكر أن ياسمين صبري كانت ترتب خلال الفترة الماضية لحفل الزفاف الذى كان مقررا عقده بأحد الفنادق الكبرى، ولكن مع التطورات التي فرضها فيروس كورونا المستجد، والتدابير الاحترازية المعمول بها فى المنشآت السياحية، اختارت أن يقتصر الأمر على احتفال عائلي بسيط، مع احتمال إقامة حفل زفاف ضخم حال انتهاء أزمة كورونا خلال الشهور المقبلة.

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبرى قد أعلنا خطبتهما منتصف مارس الماضي، من خلال صورة نشرها رجل الأعمال عبر حسابه على تطبيق انستجرام بدون الكشف عن هوية العروس، تبعها بالإعلان الرسمي عن الخبر، ونشر صور الخطبة.