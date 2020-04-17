وفاة أسطورة كروية بفيروس كورونا ورحيل ممثل أمريكي شارك في فيلم رامبو

أُعلن اليوم الجمعة 17 أبريل 2020، عن وفاة أسطورة في كرة القدم الإنجليزية سابقا، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل عدة أيام، ورحيل ممثل أمريكي مشهور توفي لأسباب طبيعية.

وقال نادي ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم إن نجمه السابق نورمان هانتر توفي عن 76 عاما عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف النادي الإنجليزي : "نقل نورمان إلى المستشفى في الأسبوع الماضي بعد ثبوت إصابته بفيروس كوفيد-19 ورغم مقاومته المرض والجهود الكبيرة التي بذلها الطاقم الطبي فإنه خسر المعركة في ساعة مبكرة من صباح اليوم".

وشارك هانتر في 726 مباراة مع ليدز يونايتد على مدار 15 عاما واشتهر خلال هذه الفترة بقوة التحاماته مع الخصوم.

وفي صفوف ليدز فاز هانتر بلقبين للدوري الإنجليزي الأول، وبلقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وبلقب في كأس رابطة أندية المحترفين، وشارك مع الفريق في المباراة النهائية لكأس أوروبا عام 1975 التي انتهت بهزيمته أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وكان هانتر أيضا ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966 كما كان أول فائز بلقب جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في العام في 1974.

وقال النادي عن اللاعب الراحل: "سيترك فراغا كبيرا في قلوب أسرة ليدز يونايتد. وستبقى إنجازاته خالدة وقلوبنا مع أسرته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب جدا".

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كما توفي الممثل الأميركي براين دينيهي الذي عرف خصوصاً بدوره قائد الشرطة في فيلم "رامبو" من بطولة سلفستر ستالون عن 81 عاما.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها دينيهي المتخصص في الأدوار الثانوية، وغالباً ما يؤدي دور الشرير في "روميو وجولييت" ومسلسل "داينستي" و"دالاس" وأخيراً "بلاك ليست".

وإضافة إلى مشاركته في عشرات الأفلام السينمائية، كان براين دينيهي أيضاً ممثلاً مسرحياً، أثبت نفسه في برودواي وفاز بجائزتي "توني أووردز"، أبرز الجوائز المسرحية في الولايات المتحدة.

وقد مثل إلى جانب روبرت دي نيرو وآل باتشينو عام 2008 في فيلم "رايتشس كيل". بحسب موقع فرانس برس.





وقال وكيل أعماله إن الممثل الأمريكي مات ليل الأربعاء الخميس في منزله في ولاية كونيتيكت، لأسباب طبيعية لا علاقة لها بمرض كوفيد 19.