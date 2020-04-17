عندما دخل خالد يوسف بـ منى فاروق قبل شيماء الحاج قالت شيماء ” هو مال بتاعك نام كده “

عندما دخل خالد يوسف بــ منى فاروق قبل شيماء الحاج قالت شيماء ” هو ماله كده “

عندما دخل خالد يوسف بــ منى فاروق قبل شيماء الحاج : كانت ليلة حالكة بالنسبة لشيماء الحاج ، عندما انتهت من الرقص العارى ،امام خالد العارى ايضا وكان خالد يريد ان يدخل بهما .

لكنه فكر ان يبدأ بمنى فاروق ، وكانت تقف شيماء فى حالة من الغضب والزعر .

لان خالد المكار اراد ان يدخل بالفتاة الصغيرة فى السن ، اما شيماء فتكبر منى بكثير.

وهنا دخلت الغيرة بجانب الشيطان ، واحست شيماء انها غلطت غلطة عمرها عندما وافقت على ان تخوض فيديوهات الجنس الجماعى وتدخل فى مقارنة مع صديقة فيدوهاتها الاباحية ؟

فلماذا ياشيمـاء لاتنتظرى حتى ياتى دورك مع منى الغضبان ، وهى ربما تكون مناسبة معها فى العمر.

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افكار كثيرة كانت تراود شيمـاء الحاج وهى على مشارف الانتهاء من تفسيخ ماتبقى على جسدها من ملابس داخلية حتى اصبحت ” كما ولدتها امها” واستعدت ليدخل بها خالد لكن خالد اختار منى .

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